محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف تطورات جديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت محامية قتيل فيلا نانسي عجرم، ريهاب البيطار، تفاصيل وتطورات جديدة حول قضية المتهم بها زوج الفنانة فادي الهاشم.

وقالت المحامية إن " قاضي التحقيقات وضع جميع حيثيات القضية تحت السرية التامة"، مؤكدة أن "تقرير الطب الشرعي واضح وصريح وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة سيتم الإعلان عنها في وقتها".

وأضافت عبر فيديو نشرته على حسابها عبر موقع "تويتر": "أريد أن أؤكد للجميع تمسكنا بالقضية كاملة أنا وطاقم لجنة الدفاع رغم تعرضنا لتهديدات وضغوط كثيرة، وذلك حتى نصل لحق المغدور".

وتابعت رئيس لجنة الدفاع بأنه "سيتم الانتهاء من شهادة وفاة القتيل خلال يومين حيث سيتم إرسال جثته داخل سيارة إسعاف إلى سوريا، وسيكون في انتظاره لجنة طبية سورية".

وكانت ريهاب بيطار تقدمت بطلب لتشكيل لجنة من كبار الأطباء الشرعيين بمرافقة طبيب سوري لفحص جثة القتيل محمد الموسى.

وغردت عبر حسابها قائلة "تم موافقة قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان على تسليم الجثة بناء على طلبنا وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن، بحيث أنجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلمته إلى دائرة قاضي التحقيق".