أغرب عملية سرقة في الأردن

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت فرق البحث الجنائي الأردني في مديرية شرطة غرب مدينة إربد، عن أغرب جريمة سرقة جرار زراعي ودفنه خلف أحد المنازل في منطقة الشونة الشمالية، غرب المدينة.

وقال مصدر أمني، إن "فريقا من البحث داهم أحد المنازل في منطقة الشونة الشمالية بعد ورود معلومات عن قيام أحد المشتبهين بسرقة تركتور زراعي وإخفائه في منزله".

وأوضح المصدر،وفقا لوسائل إعلام أردنية أنه "وبعد عمليات تفتيش في محيط المنزل جرى الكشف عن وجود حفره خلف المنزل وتبين قيام المشتبه به بدفن التركتور بداخلها".

وأضاف: "أخرجت مجموعات الأمن العام الجرار من الحفرة، ولا يزال البحث جاريا عن المشتبه به في السرقة".