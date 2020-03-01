شركة كندية تحول 2.5 مليون عود خشبي إلى 1000 قطعة أثاث

المصدر: إعداد: فاتن صبح

من المائدة إلى المفروشات انتقلت عيدان الطعام على يد شركة كندية ناشئة حوّلت أبرز أدوات الأكل الخيزرانية إلى طاولات وكراسي وأرفف ومساند يوغا رائعة.

وقد عملت شركة "تشوب فاليو" ومقرها فانكوفر إلى إعادة تحويل 2.5 مليون عود خشبي إلى ما يقارب 1000 قطعة أثاث تتراوح أسعارها بين 15 و256 دولاراً. وأشار فيليكس بوك مؤسس الشركة إلى أن الخطوة تروي إلى أي مدى يبلغ نقص استغلال الموارد بالكامل في البيئة الحضرية. وقد عقدت الشركة بغية جمع المواد الخام مع 65 مطعماً يقدم ما يقارب 250 ألف عود أسبوعياً. وتلك ليست إلا البداية يقول بوك علماً أن أكثر من ألفي مطعم في فانكوفر يستخدم عيدان الأكل تلك.

وتعمد "تشوب فاليو" من أجل تحويل العيدان المستعملة إلى أغراض نافعة إلى غسلها جيداً قبل رصّها وتجميعها في قطعة خشبية متماسكة. ويفكر بوك في توسيع أعمال الشركة نحو المدن الأخرى بما فيها نيويورك التي تحتل المرتبة الأولى كما يقول على لائحة تمنياته.