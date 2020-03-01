شيريهان تدعو لعادل إمام بالشفاء العاجل.. وابنه يؤكد "مش كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

حرصت النجمة المصرية شيريهان على الدعاء للزعيم عادل إمام بالشفاء، في تغريدة نشرتها عبر حسابها بتويتر.

وكتبت شيريهان: "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية، سلامتك 1000 مليون سلامه عادل إمام".

ووفقاً لموقع اليوم السابع، كان المخرج رامى إمام ابن الممثل عادل إمام، تسلم جائزة الريادة السينمائية للزعيم من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، أمس، والذى أوضح أن غياب الزعيم بسبب إصابته بنزلة برد، مداعبا الحضور: "مش كورونا".

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسله القادم "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعي.

ويعود الزعيم بعد غياب عام عن دراما رمضان الماضى حيث كانت أخر أعماله مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018.