الشرطة الفرنسة تتدخل لمنع "انتحار" كارول سماحة

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حالة من الجدل فى فرنسا بسبب وقوفها أعلى شرفة منزل، مما أثار الفزع لدى المارة، حيث اعتقد الناس أنها تحاول الانتحار، وحاولوا التدخل لإقناعها بالعدول عن ذلك، إضافة إلى تدخل الشرطة الفرنسية، حيث دخل أفراد الأمن للمنزل من أجل التحقيق معها، ليتضح أن سماحة موجودة في باريس لتصوير أغنيتها الجديدة "مش هعيش" مع المخرج جاد شويري، حيث كانت تحاول في سياق الأحداث الدرامية للعمل الانتحار.

وأكدت كارول للشرطة أن الموضوع ليس إلا تمثيل مشهد خاص بالفيديو كليب، وقدم “شويري” بدوره الإثباتات من خلال إبراز تصريح التصوير.

أغنية “مش هعيش” هي باللهجة المصرية، وانتهت كارول من تسجيلها منذ أيام في مصر، استعداداً لطرحها قريباً في أوّل تعاون يجمعها مع شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة وفقاً لموقع إيلاف.