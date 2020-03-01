بسبب كورونا.. جورج وسوف يمنع "التقبيل والأحضان" في عزاء والدته

المصدر: البيان الإلكتروني

حرص النجم الكبير جورج وسوف، على تعليق لافته على مدخل عزاء والدته الراحل يمنع فيها التقبيل والأحضان، لتجنب انتشار فيروس كورونا.

والتقط الإعلامي نيشان، صورة للافته التي تم وضعها على مدخل العزاء عبر حسابه الشخصي كتب عليها: "عذراً حفاظاً على الجميع يرجي عدم التقبيل، التوقيع كورونا".

في مجلس العزاء بوالدة جورج وسّوف،

هذا ما كتبه في استقبال المُعَزّين.

رحم الله أمّ أبو وديع.❤️ pic.twitter.com/ExS2s457Pw — نيشان (@Neshan) February 29, 2020

ووفقاً لموقع "اليوم السابع"، نعى جورج وسوف، والدته الراحلة التي توفيت يوم الجمعة الماضية، وحرص سلطان الطرب على توديع والدته بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة تجمعه معها عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيما وجه رسالة لوالدته الراحلة في تعليقه على الصورة، حيث قال: "ماما يا ماما دخلك يا ماما.. سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم.. حزنى كبير، الله يخلّى أمهات الجميع.. ".

كما حرص الفنان اللبناني راغب علامة، على تقديم واجب العزاء لسلطان العرب، ونشر صور بصحبته أثناء تواجده في العزاء عبر انستجرام، وكتب قائلاً "خلال تقديم واجب العزاء للفنان الكبير والصديق جورج وسوف بوفاة والدته رحمها الله البقاء لله".