شاهد.. حمامتان تدخلان طائرة وتؤخران اقلاعها

المصدر: البيان الإلكتروني

تم تأجيل رحلة طيران كانت من المفروض أن تربط بين من أحمد آباد وجايبور بالهند بعد الإبلاغ عن وجود حمامتين داخل الطائرة، عندما كانت تستعد للإقلاع.

وقد تمكنت الطائرة من المغادرة بعد أن تمكن طاقم الطائرة، من إخراج الحمامتين عبر أحد أبواب الطائرة، كما توضح لقطات فيديو الحادث الذي تم تشاركه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يُظهر مقطع الفيديو حمامة واحدة تحلق صعودًا وهبوطًا على متن الطائرة، وأفراد الطاقم يتسابقون في الممر للقبض عليها أو ارغامها على الخروج.

وقالت NDTV في بيان لها "عثر على حمامتين داخل رحلة جو أير بين أحمد آباد وجايبور بينما كان الركاب يستعدون للجلوس تاهبا لاقلاع الطائرة".

وقالت شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة "جوأير" في بيان نقله تليفزيون نيودلهي "إن شركة طيران الهند تأسف لأي إزعاج قد يكون قد لحق بركابها، مطالبة سلطات المطار بالتخلص من هذا الخطر".

ومن غير المعروف كيف دخلت الحمامتان الطائرة، لكن تم رصد أحداهما بواسطة راكب فتح صندوق أمتعة علوية لتخزين حقيبته وشاهد حمامة بداخلها.

الحادث الأخير ليس هو المرة الأولى التي تسبب فيها الطيور في تأخير الرحلة. وعادة ما تصطدم تتعثر الطيور بمحركات الطائرات، ما قد يتسبب في تحطمها بسبب الأضرار الجسيمة التي تلحق بها.

في أغسطس الماضي، أُجبرت طائرة الخطوط الجوية أورال إيرباص 321، التي تقل 234 شخصًا، على الهبوط اضطراريا بعد أن أصابت الطائرة الروسية بسرب من الطيور ، مما أدى إلى اشتعال النار في محركها، حيث جُرح ما لا يقل عن 23 شخصًا ، من بينهم تسعة أطفال، ولم يتم الإبلاغ عن وفيات.