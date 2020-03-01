«مهرجان المأكولات» «غير» في «دبي مول»

المصدر: (دبي - البيان)

قوائم طعام مميّزة وعروض حصرية وفعاليات مناسبة لجميع أفراد العائلة تتوفر بأروع النكهات العالمية ضمن «دبي مول» لغايه 14 مارس خلال فعاليات النسخة السابعة من مهرجان دبي للمأكولات الذي يضمن للجمهور تجربة استثنائية.

وبهذه المناسبة، سيشهد «دبي مول» العديد من الأنشطة التي تتضمّن الفعاليات داخل المطاعم وورش العمل، ليكون المهرجان وجهةً مثاليةً تحفل بالأجواء الرائعة والمناسبة لجميع أفراد العائلة.

أما مهرجان مأكولات الشوارع الأشهر في دبي والأكثر شعبيةً على منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» ميامي فاييس بوسط مدينة دبي، فسيقام في ممشى الواجهة المائية في «دبي مول» لغايه 14 مارس. ويشارك في الحدث نخبةٌ من أكثر بائعي الأطعمة ابتكاراً.