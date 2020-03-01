قصي خولي يكشف أسرار مسيرته في «دبي كروز»

المصدر: دبي - البيان

استضافت الحلقة الثانية من برنامج «دبي كروز» (Dubai Cruise) على شاشة تلفزيون دبي، الممثل السوري قصي خولي، الذي أجاب عن أسئلة ميساء مغربي، كاشفاً العديد من الأسرار التي أعلن عنها للمرة الأولى، والتي تتعلق بجوانب عدة من مسيرتيه الفنية والإنسانية، بعد تألقه في العديد من الأعمال الدرامية وتحضيره لمجموعة من المشاركات في مجال التلفزيون والسينما في الفترة المقبلة.

بداية غير تقليدية، مع مجموعة الأسئلة الشخصية التي أعدها فريق الإعداد، حيث كشف الممثل السوري عن تعرضه لصدمة منذ 4 أشهر، معتبراً أن لكل سنة ميزتها الخاصة، وذلك بعد تخرجه في المعهد العالي للفنون الجميلة في العام 2000، واعتباره العام 2006 نقطة انطلاق في مسيرته نحو النجومية، مؤكداً أن «حنيته» هي نقطة ضعفه، أما «جرأته» فرأى أنها نقطة قوة في شخصيته الإنسانية، بعيداً عن ندمه في تعلم الموسيقى، وحبه السفر وحيداً بعد تعرضه للخيانة من بعض الأصدقاء، الأمر الذي أدى لخسارته مبلغاً مهماً من المال، كما أعلن تأثره بدريد لحام وروبرت دي نيرو وآل باتشينو، واعتزازه بلقب «خديوي الدراما» الذي أطلقه الجمهور بعد مشاركته بطولة مسلسل «سرايا عابدين»، لتنتهي الأسئلة الشخصية بدندنته لأغنية «كان ياما كان».

لينتقل بعدها مع ميساء على متن «اليخت» للحديث عن آخر أعماله الفنية، واصفاً دبي ببلد الأمان والمحبة الذي يضم مختلف الجنسيات والثقافات المتعددة، الأمر الذي أهّلها لتكون مدينة عالمية بامتياز، كما أنها عاصمة الإعلام العربي في العام الجاري، وذلك بعد أن أسهمت في إيجاد فرص مهمة ليحقق الجميع أحلامهم وأمنياتهم في مدينة هي صانعة ومحتضنة للأحلام على حد تعبير ميساء، التي سألت «قصي» عن علاقته بالبحر الذي وصفه بالمكان الذي يهاجر من خلاله إلى الصمت بعيداً عن الشغب والأرق والمشاكل التي يتسبب بها البعض على حد تعبيره.

جلسات علاج

وفي مفاجأة غير متوقعة، أكد قصي خولي تردده على طبيب نفسي في الفترة الأخيرة قائلاً: «خضعت لجلسات علاجية طويلة استطاعت أن تخرجني من أماكن صعبة»، معتبراً عائلته وإخوته ووالدته طوق النجاة في حياته، إلى جانب بعض الأصدقاء الأوفياء ممن لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.

ورداً على سؤال عن نصفه الثاني في التمثيل، توقف قصي خولي عن تجاربه الناجحة مع كاريس بشار وسلافة معمار ونادين نسيب نجيب، معتبراً تعاونه مع معمار الأقرب إليه، على اعتبار أنها ممثلة ذكية ومميزة تستفزه على الغيرة الإيجابية لتقديم الأفضل للعمل الفني كله.