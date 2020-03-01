الزمن الجميل في «رأس الخيمة للحرف»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

نظمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، مهرجان رأس الخيمة للحرف الذي جمع تحت مظلته جميع الجمعيات التراثية في الإمارة، كما شاركت جهات ومؤسسات لإنجاح هذا الحدث المتميز كجمعية التنمية الاجتماعية والهلال الأحمر الإماراتي حيث استمر المهرجان مدة يومين.

وأوضح أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف، أن تفعيل هذا النوع من المهرجانات يساهم في نقل الموروث الثقافي والتراثي لأفراد المجتمع ويدعم الأسر المنتجة التي ما زالت تحافظ على ممارسة هذه الحرف التقليدية، ما يساهم في الحفاظ عليها من الاندثار، كما استهدف المهرجان تعزيز العلاقات مع الجهات التي تخدم قطاع التراث في الإمارة.

وأضاف: ضم المهرجان مزيجاً من الحرف التراثية والصناعات اليدوية القديمة التي كان يتفرد بها أهل المنطقة قديماً، حيث كانت هذه الحرف أحد أهم المقومات الاقتصادية في المنطقة خلال حقبة زمنية معينة، كما استمتع الزوار بمشاهدة عدد من الفنون الفلكلورية القديمة كفن العيالة واليولة والليوا والندبة والرواح واستعراض زهبة العروس بالطريقة التراثية القديمة.