عجوز تدهس ركاب مترو وتصيب 12 شخصاً بجروح في ألمانيا

المصدر: د ب أ

شهدت إحدى محطات المترو في مدينة إسن بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا حادثة مأساوية امس السبت بعد أن دهست عجوز في الحادية والثمانين مجموعة من الأشخاص بسيارتها.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الحادث أدى إلى جرح اثني عشر شخصا ثلاثة منهم يصارعون الموت.

ولم يتضح حتى الآن كيف وقع الحادث، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الشرطة تعتقد أنه مجرد خطأ مروري ولا ينطوي على خلفيات إرهابية.

كان الضحايا يصعدون ويهبطون من وإلى عربات المترو في الخامسة والربع مساء أمس عند محطة جيرفينوستشراسه عندما داهمتهم سيارة فضية اللون لتقتحمهم من دون أن تسخب كوابحها فيما يبدو.

نقل أحد عشر شخصا إلى المستشفى من بينهم المرأة العجوز والرجل الذي كان يركب إلى جوارها ورجل آخر.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الشرطة وقوات النجدة تلقتا مكالمات عديدة على الفور، وعندما وصلت قوات الهيئتين بكثافة كبيرة إلى التقاطع الذي يعج بالحركية رأوا صورة مفزعة تماما.

وأضاف المتحدث: "كثيرون كانوا ملقين على أرض الشارع"، مبينا أن كثيرا من الشهود أيضا كانوا في حالة صدمة.

وأوضح المتحدث أن العديد من المارة اهتموا بأمر المصابين قبل أن يتولى أطباء الطوارئ والمسعفون رعايتهم.

وقال متحدث باسم قوات الإطفاء والنجدة: "كان إلى جوار كل واحد من الجرحى شخص يراعيه بصورة حقيقية، وكان المنظر مثاليا، فما يساعد المصاب أن يجد إلى جواره من يخاطبه بصورة حسنة".

توجد هذه المحطة وفقا لبيانات الشرطة وسط الشارع لدرجة أن الركاب لا بد أن يعبروا الطريق، وبالنسبة للسيارات القادمة خلفهم هناك إشارة تنظم سيرها.

وتقوم الشرطة الآن بسؤال الشهود للتوصل إلى كيفية وقوع الحادث.