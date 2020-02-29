الدروس الجامعية عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

من المقرر أن تحل الفصول الدراسية عبر الإنترنت محل الفصول الدراسية الفعلية في عدة جامعات في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول لمدة أسبوعين بعد افتتاح الفصل الدراسي الجديد، بحسب "يونهاب".

وجاء ذلك وسط زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى أكثر من ألفي شخص في البلاد.

وسبق أن أجلت الجامعات الكورية الجنوبية بداية فصل الربيع الدراسي الجديد المقرر بدؤه يوم الاثنين المقبل لمدة أسبوعين بناءً على توصية وزارة التعليم.

ومع تصاعد أزمة فيروس كورونا الجديد، قررت 12 جامعة في سيئول إبعاد الحرم الجامعي عن آثار فيروس كورونا الجديد، من خلال التعلم عن بعد خلال الأسبوعين الأولين من بدء الفصل الدراسي الجديد.

وفي هذا الصدد، أعلنت جامعة "يونسيه" يوم أمس الجمعة أنها ستوقف المحاضرات وجهاً لوجه حتى 28 مارس، وستقدم جميع المحاضرات غير المباشرة عبر الإنترنت، بما فيها محاضرات مسجلة بالفيديو والمحاضرات التي تُبثَّ على الهواء مباشرة، وغيرها من تقديم المواد التعليمية.

كما قالت جامعة "إيهوا" النسائية إنها ستقدم محاضرات عن بعد للطالبات خلال الأسبوعين الأولين من بدء الفصل الدراسي الجديد.

وبالإضافة إلى ذلك، قررت 10 جامعات أخرى تقديم محاضرات عبر الإنترنت للطلاب خلال الأسبوعين من بدء الفصل الجديد، بما فيها "كونكوك"، و"كيونغ هي"، و"سونغ كيونكوان"، و"سونغشين النسائية"، و"سيجونغ"، و"سوكميونغ النسائية"، و"تشونغ آنغ"، و"هانكوك للدراسات الأجنبية"، و"هانيانغ".

في حين، تخطط جامعة "كوك مين" لتوفير جميع الدورات التدريبية للطلاب عبر الإنترنت لمدة أربعة أسابيع من تاريخ بدء الفصل الجديد المقرر في 16 مارس.

وتدرس جامعة سيئول الوطنية والعديد من الجامعات، توفير المحاضرات عبر الإنترنت في هذا الشأن.