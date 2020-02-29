نهيان بن مبارك يتابع حفل مارسيل وجلسة ثارور

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

أطل الفنان مارسيل خليفة مستنداً إلى تاريخه، من خلال حفل أحياه مساء أول من أمس، في منارة السعديات في أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان هاي أبوظبي، الذي تنظمه وزارة التسامح بالتعاون مع هاي للفنون والآداب البريطانية، وتقام خلاله العديد من الجلسات تناقش بعض القضايا ومن بينها الجلسة الدبلوماسية التي شهدها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وتحدث فيها الدبلوماسي الهندي شاشي ثارور حول الخطوط الرئيسة لرسم السياسات الدولية، وتساءل عن مستقبل الإنسانية في ظل أوضاع حالية ملتبسة.

وشهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك الحفل الموسيقي الذي أحياه الفنان مارسيل خليفة وابنه بشار، وغنى فيه من أشعار الشاعر الراحل محمود درويش، كما كان لأبطال الجوائز العالمية مكان في هاي أبوظبي حيث تحدثت الروائية العُمانية جوخة الحارثي أول عربية تحصل على جائزة بوكر الدولية في مناقشة روايتها الفائزة بالجائزة «سيدات القمر» مع الإعلامية بروين حبيب، كما شهد المهرجان حالة حوار حول كلاسيكيات الفنون والآداب الإسلامية وإعادة اكتشافها من جديد، في إطار البحث عن الهوية مع الدكتور أحمد الشمسي.

قضايا مهمة

البداية مع الدبلوماسي الهندي شاشي ثارور، الذي شغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الدولة في الشؤون الخارجية في الحكومة الهندية، والذي تناول في جلسته العديد من القضايا المهمة مثل العولمة والنظام الليبرالي الدولي، كما تحدث عن بعض ما جاء في كتابه (الفيل، النمر، الهاتف الخلوي) الذي حصل على جوائز عدة.

كما أعرب ثارور عن إعجابه بما تتسم به دولة الإمارات من تسامح وتعايش يجعل منها مثالاً فريداً في هذا المجال، حيث تتجاور فيها المساجد مع الكنائس والمعابد، ويعيش الجميع في أمن وسلام وتعايش.

وعبر ثارور عن حزنه لما تشهده الهند في الشهور الأخيرة من عنف وطائفية، معرباً عن إيمانه بأن الوضع الحالي سينتهي وتعود الهند من جديد كما أسسها الآباء، الهند التي اختارتها المقاومة السلمية للاحتلال البريطاني بقيادة غاندي، والتي قامت على دستور يؤمن للجميع حرية العقيدة والمساواة في الفرص.

وتحدث عن العولمة، موضحاً أن لها العديد من الإيجابيات، عادّاً أن الصين من أكثر الدول التي استفادت من العولمة، ليس فقط على مستوى الدولة ولكن على مستوى الأفراد أيضاً، فبفضل العولمة أصبح العديد من الصينيين يعيشون في رفاهية، وفي الهند، رغم أن العولمة أثرت سلباً في بعض الصناعات، إلا أنها نجحت في أن تحتل موقعاً متقدماً في مجال تكنولوجيا المعلومات.

نظام عالمي

كذلك أشار ثارور إلى أن ما يشهده العالم من انتشار سريع لفيروس كورونا قد يسبب أزمة في الفترة المقبلة، مضيفاً: رغم ذلك دعونا نكن متفائلين ونفخر بتاريخنا الإنساني. وتطرق ثارور إلى النظام العالمي، مؤكداً أنه لا يمكن القول إن هناك نظاماً ليبرالياً عالمياً لأن هناك دولاً ما زالت تعاني الصراعات والاضطرابات والفقر، موضحاً أن اتجاه قادة بعض الدول الكبرى للبحث عن مصالح داخلية من أجل الفوز في الانتخابات، يمكن أن يؤدي إلى خلل في النظام العالمي، ولذا يجب أن يعمل الجميع من أجل تحقيق مصالح مشتركة.

شعر وغناء

وأشاد الفنان مارسيل خليفة بمهرجان هاي أبوظبي وقيمته الثقافية ودوره في تعزيز قيم التواصل والتسامح بين البشر. وقال: إن هذه المهرجانات لها طابع ثقافي راقٍ، والمجتمعات بحاجة لها، فمن خلال هاي أبوظبي تمت استعادة الجو الثقافي الراقي سواء من ناحية القصيدة أو من ناحية الموسيقى أو من ناحية الأغنية أو التركيب العام للمشاركين أو الجمهور بحد ذاته. وأضاف: أثبت المهرجان أن الجمهور بحاجة إلى هذه النوعية الراقية من الثقافة التي تعزز قيم التسامح والتواصل بين البشر. جاء ذلك عقب إحياء مارسيل خليفة حفلة شهدت تنافساً بين الجمهور لحضورها، حيث تألق مارسيل وبشار خليفة مع شعر محمود درويش.