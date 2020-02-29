حسابات النجوم احتفاء بعمالقة الإمارات

المصدر: دبي ـ غسان خروب

فاضت حسابات النجوم العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، بالكثير من التغريدات، والصور، التي كشفت عن طبيعة تفاعلهم مع محيطهم، ففي الوقت الذي تزينت فيه جدران حسابات نجوم الخليج بألوان العلم الكويتي بمناسبة احتفالات الكويت بيومها الوطني، احتفت حسابات نجوم الإمارات بالفنانين علي بن روغة وميحد حمد، واصفة إياهما بالعمالقة، بينما جاءت تغريدات نجوم مصر وسوريا مغايرة تماماً، حيث تأرجحت بين الكشف عن الجديد، والتهاني. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بباقة من التغريدات.

تفاعل كبير

تفاعل كبير مع احتفالات الكويت بيومها الوطني، شهدتها حسابات نجوم الخليج عموماً، فيما قدم نجوم الإمارات تهاني بالجملة، إلى دولة الكويت، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرص الكثير منهم على نشر صور مزينة بالعلم الكويتي، متمنين لها دوام السلام والأمن والأمان، ومن بين هؤلاء د. حبيب غلوم، وأحمد الجسمي، وحسين الجسمي، وياسر النيادي، وغيرهم.

أما الفنان فايز السعيد، فقد حرص من خلال حسابه على موقع «انستغرام» على متابعة مسيرة القافلة الوردية التي انطلقت أخيراً، بهدف التوعية بسرطان الثدي، حيث وجه السعيد الشكر إلى معالي حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، على تواجدها ودعمها للقافلة الوردية، التي نشر السعيد مقتطفات من زيارتها إلى دبي.

في حين، نشر الفنان الإماراتي هزاع الرئيسي، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع الفنانين علي بن روغة، وميحد حمد، وعلق عليها بالقول: «عمالقة الفن في الإمارات»، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يطل فيها علي بن روغة على الجمهور بعد إعلانه اعتزال الفن، في الوقت نفسه، كشف الفنان عيضة المنهالي، عبر «انستغرام» عن أحدث أغنياته، والتي حملت عنوان «يا راحة النفس»، وهي من كلمات الشاعر غدير بن سعيد الكتبي، وألحان علي كانو.

موقف محرج

موقف محرج وطريف، تعرض له الفنان السعودي راشد الماجد، خلال مشاركته في مهرجان «هلا فبراير الكويت 2020»، من قبل إحدى معجباته، التي قالت له «أحبك» خلال تواجده على المسرح، ليرد عليها ضاحكاً، وقال: (اقضبي راجلك شايفه يتاوب)، حيث لقي المقطع رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي، يذكر أن مشاركة الماجد في المهرجان، جاءت بعد غيابه عنه مدة 3 سنوات.

على صعيد الدراما، كشف الفنان السوري دريد لحام، عن انضمامه إلى كوكبة نجوم مسلسل «باب الحارة 11»، والذي تنتجه شركة قنبص، حيث بدأ تصوير مشاهد المسلسل في العاصمة السورية دمشق، فيما لم يوضح دريد لحام، عن طبيعة الشخصية التي سيلعبها في الجزء الجديد من باب الحارة، والذي سيعرض في شهر رمضان المبارك.

الخوف من فيروس كورونا، يبدو أنه وصل إلى كواليس برنامج «ذا فويس كيدز»، وهو ما كشفه مقطع مصور نشره الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على حسابه في تويتر، يظهر فيه مرتدياً «كمامة» خلال تواجده في كواليس البرنامج «ذا فويس كيدز»، وعلق عليه قائلاً: «ماذا يحدث في الاستوديو؟.. انتظرونا»، المقطع المصور، استطاع أن يحير الجمهور، وأن يبقى تفاعلاً واسعاً من الجمهور الذي تساءل عن سر ظهور الحلاني بالكمامة.

مقطع مصور

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، مقطعا مصورا، تحتفل فيه بعيد ميلاد زميلتها الفنانة نجوى كرم، حيث ظهرت فيه سيرين وهي تغني لنجوى، التي ردت عليها بقبلة على خدها، وقالت: «عقبال كل سنة انت كمان».