ياسر السقاف يخوض تجربة التمثيل

المصدر: دبي ـ البيان

يستعد الإعلامي ياسر السقاف لخوض تجربة التمثيل بدور بطولي في فيلم من إنتاج المخرج العالمي الحاصل على جائزة الأوسكار أنديس فيسينتي غوميز وإخراج مانويل كالفو.

فيلم «تشامبيونز» بدأ تصويره في الأيام الماضية القليلة في المملكة العربية السعودية وتحديداً في مدينة جدة وهو عبارة عن نسخة باللغة العربية من الفيلم الإسباني الذي يحمل نفس الاسم.وقد أعرب السقاف عن سعادته بالمشاركة بهذا الفيلم ولاسيما أنه إنتاج سعودي مشبع بالقيم الإنسانية.

كما شدد على سعادته بوقوع خيار القيمين على إنتاج هذا الفيلم وتصويره في المملكة العربية السعودية، ليس فقط بسبب النجاح التجاري والوعي الاجتماعي الذي نشأ لدى ذوي الإعاقات في إسبانيا، ولكن أيضاً من خلال القصة الحقيقية لفريق كرة القدم السعودي للإعاقة الذهنية الذين تمكنوا من أن يكونوا أبطالاً أربع مرات في بطولة الإعاقة الذهنية الدولية.