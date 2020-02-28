شاهد.. صنع غيتار كهربائي بهواتف آيفون

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن صانع الأدوات الموسيقية الروسي أرتيم ماير، الذي يقيم في موسكو، من تجسيد رغبته في اصطحاب هواتفه أثناء التنقل.

فقد سيطر هاجس استخدام الهواتف في الوقت نفسه مع العزف على الغيتار على فكر الشاب الموسكوفي لسنوات عدة، ومن حسن حظه اهتدى إلى صنع غيتارة من 107 هواتف آيفون، بحسب موقع (exclaim) الكندي

ماير هو صانع آلات موسيقية يسوقها تحت علامته التجارية Copper Guitars، وقد كتب ذات يوم في الموقع الإلكتروني الأمريكي ( Reddit) "تساورني منذ أيام فكرة: ماذا لو كان بإمكاني صنع غيتار حقيقي من هواتف آيفون؟"

يبدو أن الإجابة، وعلى الرغم من تأخرها، إلا انها تجسدت من خلال استعمال أجهزة آيفون كثيرة مع جهاز آيبود واحد ليكون المنتج هو غيتار Fender Telecaster حقيقي، والذي أثار اعجاب عازف الغيتار الأمريكي ستيفس فاي.

شاهد مقطع الفيديو حول إنشاء الغيتار: