حلاق رغم أنف كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد موقع تويتر فيديو لابتكار أحد الحلاقين الصينيين أسلوباً وقائياً خلال قيامه بالحلاقة، بينما لم يتسن التأكد من صحته، حيث أشار البعض إلى أن الفيديو الغرض منه السخرية.

وبحسب صحيفة اليوم السابع فإن الفيديو المتداول قيل إنه في الصين، حيث يظهر ابتكار أحد الحلاقين أسلوبا جديدا وقائيا أثناء تأديته مهنته، وذلك تفاديا لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويظهر في الفيديو الحلاق حيث ربط المشط في عصى، وماكينة الحلاقة في عصا أخرى، مما يسمح له الابتعاد عن الشخص الذى يقوم بالحلاقة له، بينما ارتدى كمامة في الوجه خوفاً من عدوى فيروس كورونا.