يسرق طائرة ليموت بها في حقل

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

فاجأ أزيز طائرة صغيرة كانت تحلق على علو منخفض فوق بربينيان (بيرينيه أورينتال) بفرنسا السلطات والسكان، وذلك قبل العثور على حطام الطائرة المسروقة في أحد الحقول، مما أدى إلى مقتل طيارها، وفقًا لصحيفة "لوبارزيان".

وقع الحادث يوم أول أمس الأربعاء، لكن المحققين لم يتمكنوا حتى نهاية أمس الخميس، من التعرف إلى الطيار أو اللص المزعوم، الذي وجدت رفاته بالقرب من حطام الطائرة.

وحتى الآن، لم يطالب أحد بجثة الطيار، ولم يتم الإبلاغ عن اختفاء مقلق في المنطقة المجاورة، كما لم يتم العثور على وثيقة هوية في مكان الحادث.

كشف هوية الطيار أو اللص الزعوم يتوقف على نتيجة اختبار الحمض النووي الجاري حالياً.

مفتاح حل اللغز يتمثل في تحديد هوية الضحية، بحسب برونو البوي، نائب المدعي في بربينيان، الذي أضاف: "لا نعرف من يقف وراء الرحلة أو لماذا تحطمت الطائرة.

اليقين الوحيد في الحادث هو أن الطيار كان متمرسًا، كونه أقلع في منتصف الليل، وطار لمدة أربع ساعات مواجها عاصفة تجاوزت سرعة رياحها 100 كم / ساعة.

وقد تمت سرقة الطائرة Piper PA-44 من مركز للتدريب على الطيران AéroPyrènes، الذي يقع بالقرب من مطار بربينيان، لتنتهي الرحلة بحقل في بلدة كورنيلا ديل فيركول، التي تبعد 10 كم عن بربينيان.

أقلعت الطائرة يوم الثلاثاء في حوالي الساعة 11 مساءً، من دون أن تنقل مسار رحلة إلى مراقبة الحركة الجوية، وتحطمت يوم الأربعاء حوالي الساعة 3 صباحًا. ولم تشتعل النيران في الطائرة، ما يشير إلى نفاد الوقود منها.

الدرك الفرنسي أطلق ثلاثة تحقيقات في الحاث، بالإضافة إلى مكتب التحقيق في الحوادث (BEA).