نهيان بن مبارك: «إكسبو 2020 دبي» و«هاي أبوظبي» رسالة سلام وتسامح من الإمارات للعالم

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن كلاً من إكسبو 2020 دبي، ومهرجان هاي أبوظبي، يعززان المكانة القوية لدولة الإمارات، كمركز ثقافي عالمي مزدهر، ومركز مهم للتبادل الثقافي الدولي.

وقال خلال جلسة «إكسبو 2020.. احتفاء بالثقافة والإنسانية»، والتي أقيمت، عصر أمس، ضمن جلسات مهرجان «هاي أبوظبي»، في منارة السعديات: «تدعو الإمارات في شهر أكتوبر المقبل، العالم للانضمام إليها في إكسبو 2020 دبي، في مغامرة التواصل الفكري وابتكار المستقبل. حيث يركز كلا الحدثين الكبيرين، على جمع الناس من كافة الأجناس والأعراق، ومن جميع الخلفيات من أنحاء الأرض، ليتشاركوا تجارب فريدة من نوعها».

تسامح وتعددية

وقال معالي وزير التسامح: إن هذه الجلسة حول إكسبو 2020 دبي، هي إشارة واضحة إلى أن الحدثين لهما مهمات تكميلية، تؤكد الحوار والتعاون الإقليمي والدولي. كما أنها تعزز التفاهم، وتدعم اكتساب المعرفة والثقافة والابتكار والفنون، كوسيلة للناس من مختلف الخلفيات لمعرفة بعضهم بعضاً، والتحدث معاً، والعيش معاً في سلام ورخاء. وتابع قائلاً: أقف أمامكم في هذه الجلسة، ليس فقط كوزير للتسامح في الإمارات، ولكن أيضاً بصفتي المفوض العام لإكسبو 2020 دبي. وأقف أمامكم تجسيداً لالتزام بلدنا بالانضمام إلى العالم بأسره، في دعم التسامح والتعددية والتعايش السلمي والمتبادل المنفعة. ونحن على استعداد لتبادل تجربتنا كدولة مسالمة ومزدهرة، وللاستفادة من الآخرين على نطاق أوسع للقوة العالمية، للعمل معاً من أجل مصلحة البشرية جمعاء، ويمنحنا إكسبو 2020 دبي هذه الفرصة التي نحرص على استثمارها معاً بشكل جيد.

منصة ثقافية

وأضاف معاليه: إكسبو منصة للتجارة والاقتصاد والثقافة، وكذلك هو منصة لكي يكون التسامح والتعايش السلمي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، كمواطنين عالميين مخلصين. كما أنه فرصة لتعريف العالم تقاليدنا الأصيلة، ومن خلالها سيكتشفون التزامنا القوي بالترحيب بزوارنا، وفهم واحترام احتياجاتهم، والعمل دون توقف لزيادة فهمنا واحترامهم، وتزويدهم بتجربة ممتعة.

وأوضح أن إكسبو 2020 دبي، سيوفر لجميع الزوار فرصاً للتعلم والاستكشاف، والتسلية والإعجاب، وتقدير العلاقات المهمة بينهم وبين عالمهم، وبينهم وبين إخوانهم من البشر، وبين دولهم ودول أخرى. بطرق مبتكرة وممتعة، مشيراً، على سبيل المثال، إلى أن المملكة المتحدة، ستعرض «جناح القصيدة» كعرض تفاعلي. باستخدام الأفكار المقدمة من زوار الجناح، وستولد تقنية الذكاء الاصطناعي، قصائد مكتوبة بلغات متعددة. مع وجود 25 مليون زائر من المتوقع أن يحضروا معرض إكسبو. كما ستكشف إسبانيا تاريخها المتشابك مع العالم العربي، وتسلط الضوء على حقبة تقدمية، تعزز التسامح بين الشعوب المتنوعة، وتقدم ثروة من التطورات العلمية والاجتماعية والإبداعية الهامة. كان كذلك حقبة ازدهر فيها الأدب والشعر والعمارة.

أفكار جديدة

وأعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك، أن إكسبو 2020 دبي، سيستمر على 173 يوماً من اللقاءات والحوارات والنشاطات، وسيطلق أفكاراً جديدة، ويتبادل العالم قصصاً دولياً، نتشارك فيها جميعاً، ونتكامل فيها قدر الإمكان. وتتميز أنشطة إكسبو 2020، بأنها قوية ومهمة وبعيدة المدى. تشكل الفرص والاستدامة، مع تقديم أوجه الدعم، لضمان مستقبل مزدهر للجميع. حيث ستغطي أنشطة إكسبو عدداً كبيراً من الموضوعات، تشمل الثقافة واللغة من خلال الاقتصاد، والابتكار، والطب، والسلام، إضافة إلى شرح تأثير العلم والتكنولوجيا في حياة الإنسان.

وأكد معاليه أن الإمارات جزء رائع وحيوي من العالم، لأنها تمثل واحدة من أقدم مراكز الحضارة. لطالما كانت مفترق طرق للأشخاص والأفكار والتجارة.

واختتم بالقول: إن أعظم ثروة لدينا في الإمارات، هي أن قادة بلادنا يتمتعون بالحكمة والرؤية. وهم جميعاً يبذلون جهوداً مقدرة، من أجل رفعة ونهضة الإمارات من جانب، ودعم كافة قضايا السلام والأمن والتسامح على المستوى العالمي، من جانب آخر. وكانت الجلسة قد بدأت بعرض تقديمي عن إكسبو 2020 دبي، استعرض فيه نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو، أهمية الإكسبو، وعدداً من الأجنحة التي ستقام خلاله، ومنها جناح دولة الإمارات.