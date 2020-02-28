«تذوق واربح».. جوائز كبرى للجمهور خلال مهرجان دبي للمأكولات

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي عن تنظيمها لحملة «تذوق واربح» ضمن فعاليات النسخة السابعة من مهرجان دبي للمأكولات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وزوماتو.

وسيغطي المهرجان هذا العام المزيد من المراكز التجارية للاحتفال وتقديم فعاليات مميزة والعديد من الجوائز الكبرى. وسيحظى محبو الطعام بفرصة لربح العديد من الجوائز المذهلة عندما يتناولون الطعام في الفترة من 26 فبراير - 14 مارس 2020، عند إنفاق 50 درهماً في أي من المنافذ المشاركة، ويحق للعملاء الحصول على قسيمة سحب لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى. وسيتم إجراء السحب الكبير في يوم اختتام فعاليات مهرجان دبي للمأكولات 14 مارس المقبل.

النسخة الكبرى

وفي هذا السياق، صرح ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «عروض منافذ المأكولات والمشروبات في مراكز التسوق هي سبب رئيسي لزيارة العملاء لمراكز التسوق. وتطمح المنافذ التجارية لتقديم الأفضل دائماً لمحبي الطعام في دبي. تعد النسخة السابعة من مهرجان دبي للأغذية هي الأكبر والأفضل مع 19 مركزاً تجارياً مشاركاً، إضافة إلى العديد من منافذ البيع المتنوعة الأخرى في جميع أنحاء إمارة دبي، والتي ستقدم للعملاء مزايا إضافية من خلال حملة «تذوق واربح»، التي تنظمها مجموعة مراكز التسوق في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة».

من جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «بعد اختتام الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوق أخيراً، وما شهدته من نجاح كبير، يسرنا التعاون مرة أخرى مع مجموعة مراكز التسوق في دبي لتنظيم الدورة السابعة لمهرجان دبي للمأكولات، حيث تسهم شراكتنا الاستراتيجية مع المجموعة في تعزيز قطاع البيع بالتجزئة من خلال تقديم عروض مميزة وجوائز قيمة للجميع تمنحهم تجارب فريدة من نوعها على مدى 18 يوماً، فترة تنظيم المهرجان».

تعد الجوائز التي تم الإعلان عنها في مهرجان دبي للأغذية لهذا العام أكبر من أي وقت مضى، حيث سيحظى أحد الفائزين المحظوظين بفرصة الفوز بالجائزة الكبرى، وهي سيارة «GA8» من «GAC» مقدمة من مجموعة قرقاش، إضافة إلى جوائز نقدية 5000 درهم لثلاثة فائزين. ولتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة مراكز التسوق ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال مهرجان دبي للمأكولات، سيقدم زوماتو للمرة الأولى على الإطلاق بطاقات «امسح واربح» لربح مجموعة من الجوائز الفورية تشمل ثلاثة أشهر من عضوية زوماتو الذهبية المجانية.