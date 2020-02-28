«الميراث».. علامة فارقة في الدراما العربية

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

سيكون «الميراث» علامة فارقة بالدراما العربية، باعتباره أطول مسلسل، إذ تصل عدد حلقات موسمه الأول إلى 250 حلقة. وسينطلق العمل الذي يواكب الحياة في السعودية بجميع أبعادها، في 1 مارس المقبل على قناة «إم بي سي»، وهو نتاج شراكة بين القناة و«توفور 54» و«إيمج نيشن»، وأعلن عنه مساء أول من أمس في استوديوهات توفور 54 في المصفح في أبوظبي، بحضور فريق العمل ومسؤولين من الجهات المنتجة.

شراكة

وقال علي جابر مدير عام القنوات في مجموعة «إم بي سي»،خلال لقاء صحافي،: كنا في القناة السبّاقين عربياً لإنتاج وإطلاق أطول مسلسل عربي، واليوم تُكرّس شراكتنا هذا التوجّه وتحمله إلى مستويات ترقى إلى العالمية. وأضاف جابر: «نقدّر لشركائنا في توفور 54 جهودهم، بدءاً من الاستوديو الضخم الذي تم بناؤه خصيصاً للتصوير، وصولاً إلى الخدمات اللوجستية والفنية، وتلك العائدة إلى ما بعد الإنتاج».

وذكر حسن عسيري، المدير العام لشركة «الصدف» المنضوية تحت مظلة «إم بي سي استوديو»، والتي تولّت إنتاج وتنفيذ «الميراث» أنه إضافة إلى الحبكة الدرامية والإخراج والقيمة الإنتاجية، يسعى هذا العمل إلى تسليط الضوء على المواهب التمثيلية الشابة، خصوصاً السعودية، مع إمكانية التعاون مع أسماء معروفة لتحلّ ضيوفاً على بعض الحلقات.

يضم العمل ورشة كتابة على رأسها العالمي توني جوردن، وبجانبه نور الشيشكلي، وجيسكار لحود، ومازن طه، وثائر العقل. ويحمل الإخراج توقيع المخرجيْن العالميين كريستين ميليك وإندرا بوز، إلى جانب كل من تامر بسيوني وعبد الله الجنيبي.

وخلال جولة إعلامية في مواقع تصوير العمل في استديوهات توفور 54، تم التعرف إلى بعض تفاصيل المسلسل من خلال معالم الغرف التي تعود إلى شخصيات المسلسل، والتي تصل إلى 30 شخصية.

وقال عبد الله الجنيبي، أحد مخرجي المسلسل: في المسلسلات الطويلة يكون الاعتماد بشكل كبير على «فورمات» العمل، ونحن المخرجين أخذنا شكل العمل كيف يجب أن يكون وشكل الكادر والألوان واتفقنا على التفاصيل وننفذ هذه الفورمات ونحوّلها إلى واقع.