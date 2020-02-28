الشارقة للفنون الأدائية تقدم عروضاً مسرحية

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية عن تقديم عددٍ من العروض المسرحية الأكثر شعبية في المملكة المتحدة على شاشتها الكبيرة طوال شهر مارس بالتعاون مع «ناشيونال ثياتر لايف».

وسيتمكن عشاق المسرح والسينما في الإمارات العربية المتحدة من مشاهدة أربعة إنتاجات مسرحية مميزة في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، بدءاً من رائعة ويليام شكسبير «حلم ليلة صيف» يوم الأحد 1 مارس، يليها عرض مسرحية «الجزيرة الصغيرة» يوم الاثنين 9 مارس، التي اقتبستها الكاتبة المسرحية هيلين إدمندسون عن رواية أندريا ليفي الحائزة على جائرة أورانج.

كما سيؤدي الممثل الإيرلندي الشهير أندرو سكوت دور البطولة في مسرحية «الضحك الحاضر» للكاتب نويل كووارد يوم الأحد 22 مارس.

وستختتم فعاليات شهر مارس السينمائي في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية يوم الاثنين 30 مارس مع عرض مسرحية «جميع أبنائي» للكاتب أرثر ميلر من بطولة الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار سالي فيلد وبيل بولمان.