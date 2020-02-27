بعد 35 عاماً .. فيسبوك يفك لغز عملية سرقة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بينما كانت أنجي تنقل منزلها للمرة الرابعة منذ ظهّرت صوراً لفيلم وجدته داخل حقيبة سوداء عام 1985 قررت أن تلجأ إلى موقع "فيسبوك" لتكتشف لغز أصحابها، أما الثنائي ميك وترايسي هيبوورث فكانا قد فقدا الأمل بالاحتفاظ بذكرى زفافهما بعد أن قام لصان بسرقة حقيبة يد عمة العروس كارين حيث الفيلم، وهربا إلى وجهة غير معروفة.

لم تكد تمضي بضع ساعات على نشر الصور حتى تمكّنت أنجي من لقاء مالكها، حيث بدا أن جميع أبناء حاضرة ليدز بشمالي بريطانيا قاموا بمشاركة الصور التي حصدت بين 400 و500 تعليق. وتلقت كارين رسالة من أحد معارفها تقول: "أعتقد أني رأيتك في بعض الصور القديمة."

وبالفعل لم تصدق كارين عينيها حين تفقدت "فيسبوك" وعلمت أن الصور هي تلك التي فقدت عام 1985. وكانت العائلة بانتظار كارين التي عرضت توصيل الصور التي أخرجتها إلى النور بعد عثورها على حقيبة متروكة على الشارع في ليلة الزفاف البعيدة. وعلقت تريسي بالقول: " يا لها من مبادرة مدروسة من شخص غريب تظهر أن فيسبوك يمكن أن يستخدم للأمور الجيدة." وأعربت عن دهشتها لكمّ التعليقات التي تسأل عما إذا كانت لا تزال مع شريك حياتها.

ومن الملفت أن الصور قد ظهرت في توقيت رائع يتزامن مع احتفال ميك وترايسي بعيد زواجهما ال 35.