«قلب الشارقة» يحتفي باليوم الوطني الكويتي غداً

المصدر: الشارقة - البيان

تجسيداً لمعاني الأخوة والترابط بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، يحتفل «قلب الشارقة» باليوم الوطني الكويتي الـ59، وذلك غداً، حيث تنظّم سلسلة من الفعاليات والعروض الموسيقية الشعبية والمسابقات الترفيهية، التي تستهدف الزوار بمختلف فئاتهم العمرية، وتعرفهم بالثقافة الكويتية وخصوصيتها المتفردة في سوق الشناصية.

ويشهد الاحتفال حضور مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وذياب فرحان الرشيدي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية.

وتتضمن الفعالية عروضاً راقصة وشعبية من التراث الكويتي، إضافة إلى فقرة غناء النشيد الوطني الإماراتي والكويتي، وعدد من الورش التعليمية والترفيهية، وعرض لمجموعة من الألعاب الشعبية الكويتية، وسحوبات للجمهور برعاية العربية للطيران، التي تقدم للفائزين تذكرتي طيران إلى الكويت، إلى جانب تقديم أشهى المأكولات والمشروبات خلال الأمسية.