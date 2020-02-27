صحيفة تصدر مرة كل 4 سنوات

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

يصدر يوم السبت المقبل العدد الـ 11 من اليومية الفرنسية الاستثانئية "La Bougie du Sapeur" أو شمعة الصابر أو الصبور"، التي تصدر مرة كل أربع سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة "لوباريزيان".

تأتي صحيفة "La Bougie du Sapeur"، التي أنشئت العام 1980، في عدد يوم السبت المقبل بعشرين صفحة تزخر بالتلاعب بالألفاظ والكلمات، والمقابلات الحقيقية والكاذبة، وأخبار السنوات الأربع الماضية.

"شمعة الصابر " فضول صحفي، وهي جريدة يومية فريدة لا تظهر كل يوم، ولكن فقط في 29 فبراير من كل عام، وتستعد لإصدار عددها الحادي عشر في غضون 40 عامًا من وجودها، يوم السبت المقبل .

فبصفحاتها العشرين المليئة بالتلاعب بالألفاظ، والمقابلات الحقيقية والكاذبة، وتعليقات أكثر أو أقل جدية على أخبار السنوات الأربع الماضية، ستكون (La Bougie du Sapeur) في أكشاك بيع الصحف اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وينتظر قراءة في عددها الحادي عشر، الذي يأتي في قالبه النموذجي بالأحمر والأسود، ورقة عن الديك موريس، وعنوان يعلن عودة الراحل تييري لو لورون، وآخر عن استخدام اللغة الإنجليزية في أوقات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومقابلات مع هيلين داروز ، سيدريك فيلاني والفكاهي فيليب شيفالييه.

أقسامها الرئيسية مشابهة لتلك الموجودة في الصحف اليومية العادية، فنقرأ الحياة السياسية، والحياة الاقتصادية، والحياة الدولية، وكلما تعمقت في الصحيفة زادت الموضوعات الخفيفة والمسلية، مثل: الترفيه، الرياضة وصفحة آخر دقيقة، مثلما يوضح رئيس تحريرها، فيكومت جان دي إيندي.

سميت الصحيفة، التي ولدت العام 1980، باسم شمعة الصابر "La Bougie du Sapeur" في إشارة إلى شخصية كرتونية تم إنشاؤها في نهاية القرن التاسع عشر، وهي الصبور كاممبر، الذي يحتفل بعيد ميلاده مرة كل أربع سنوات.

فريق من عشرة متطوعين، بعضهم صحافيون، يحيونها كل أربع سنوات. الجديد في هذا العام، هو التحاق 20 صحافيا بقسم التحرير، حيث يقول جان دندي "لقد نجحنا في تنشيط متوسط العمر، لأن علينا إعداد الخلف للمراحل التالية".

طبعت الصحيفة للعدد المقبل 200000 نسخة، حيث تباع بسعر 4.80 يورو في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وسويسرا. وكان العدد 10 قد بيع منه 130،000 نسخة.

مبيعات العدد المقبل ستسمح لهذه الصحيفة، التي لا تحتوي على إعلانات، بتمويل العدد الذي يليه. كما تتبرع بجزء من دخلها لجمعية تهتم بالأشخاص المصابين بالتوحد والصرع.