ترامب طفل مشاكس في الأكل

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ثلاثة وسبعون عاماً هو العمر البيولوجي لدونالد ترامب صاحب عقل الطفل، الذي اعترف طبيبه السابق روني جاكسون باضطراره لدسّ الخضروات في طعامه لحمله على تناول شيء صحي، وإبعاد الأيس كريم عن متناول يده. ولا يبدو ذلك مستغرباً جداً على ترامب بعد سلسلة مواقف طفولية شهدتها ولايته الرئاسية ليس أقلها ادعاءه قيادة شاحنة وإطلاق البوق وكأنه في شاحنة فعلية. كأم يائسة لجعل ولدها يستهلك شيئاً ما ذا قيمة غذائية، كان جاكسون الذي خدم في البيت الأبيض ضمن قسم الوحدة الطبية لدى ثلاثة رؤساء سابقين، يتحايل على ترامب لإطعامه أطباقاً صحية.

ويزعم جاكسون أن ترامب يتمتع ب "جينات لا تصدق، وأنه لو اتبع نظاماً صحياً على مدى السنوات العشرين الماضية يمكن أن يعيش 200 سنة." كما أشار خلال مؤتمره الصحفي المشهور إلى هدفه بجعل ترامب يخسر سبعة كيلوغرامات من وزنه وجلب آلات رياضية إلى القصر الرئاسي، الأمر الذي لم ينجح بالطبع، خلافاً لخطته بدسّ القرنبيط داخل البطاطا المهروسة، وإبعاد المثلجات قدر المستطاع.

ويذكر أن ترامب يرى بأن جسم الإنسان "أشبه ببطارية مزودة بطاقة لامحدودة من الطاقة لا تسهم التمارين الرياضية إلا في إفراغها." ومن هنا ربما فإن نظامه الغذائي يقوم على البرغر واللحوم والدجاج المقلي بعيداً عن الخضراوات.