يوم ثقافي إماراتي في الكويت يحتفي بالإبداع

المصدر: (الكويت - البيان)

نظمت منصة كلمات للثقافة والإبداع في الكويت، بالشراكة مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، فعاليات يوم الإمارات الثقافي في مسرح مكتبة الكويت الوطنية.

وتضمنت فعاليات يوم الإمارات الثقافي ندوة حوارية بعنوان «المرأة حاضنة للثقافة» بمشاركة الدكتورة رفيعة غباش، تمحورت حول دور المرأة في الثقافة بشكل عام على المستويين العربي والإنساني، والدور الريادي للمرأة الإماراتية في احتضان الجهد الثقافي الوطني والمجتمعي، بدعم من القيادة الرشيدة التي أهلت المرأة لتبوؤ أعلى مراكز السلطة والقرار في النموذج الإماراتي، متطرقةً إلى خلفيات هذا الدور وآليات النهوض به استجابةً لمتطلبات استدامة النهضة الثقافية في الدولة، أما الندوة الحوارية الثانية ضمن برنامج فعاليات يوم الإمارات الثقافي، فكانت بعنوان «منذ ألف ليلة وليلة إلى المسخ عند كافكا:

كيف أثرت الترجمة في عوالمنا؟» بمشاركة الباحث والروائي الإماراتي سلطان العميمي، الذي تناول في الندوة أهمية الترجمة وأثرها في تحديد سمات الشخصيات الثقافية للشعوب، ودورها في تعزيز التواصل بين الثقافات وبناء جسور التلاقي ومنصات الفهم الإنساني المشترك، مع ما تطرحه من إشكاليات في حيثيات الترجمة ودور المترجم بالأمانة والرصانة العلمية والجانب الإبداعي الخلاق.

أما الندوة الحوارية الثالثة ضمن الفعاليات فكانت بعنوان «واقع الرواية الإماراتية» بمشاركة كل من القاصة صالحة عبيد والروائية نادية النجار والكاتب علي الشعالي، وتمحورت حول الرواية الإماراتية ومستجدات السرد الإماراتي في ظل متغيرات الحياة والواقع.

كما تضمنت فعاليات يوم الإمارات الثقافي أمسية شعرية بمشاركة كل من الشاعر الإماراتي أحمد العسم والشاعرة أمل السهلاوي في حوارية شعرية راقية سلطت الضوء على إبداعات الشاعرين المشاركين وأهم محطات التجربة الشعرية لكل منهما.