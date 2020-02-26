«دبي للمأكولات 7» نسخة استثنائية لمحبي التجارب المذهلة

المصدر: دبي - البيان

تنطلق، اليوم، النسخة السابعة من مهرجان دبي للمأكولات، الذي يستمر لغاية 14 مارس المقبل، وتأتي ببرنامج حافل بالفعاليات المميزة والتجارب المشوقة الاستثنائية.

يتضمن المهرجان، الذي يستمر 18 يوماً وتنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عدداً من الفعاليات مثل «رحلة في عالم المذاقات»، وكانتين الشاطئ برعاية اتصالات، و«أسبوع دبي للمطاعم» و«جواهر دبي الخفيّة»، إضافة إلى فعالية «النسخة المنزلية» وفعالية «تذوق على أنغام الموسيقى» الجديدتين واللتين تنظمان للمرة الأولى. وسيكون الحضور على موعد مع عرض ممتع للألعاب النارية عند توجههم إلى كانتين الشاطئ برعاية اتصالات للاستمتاع يوم غد الخميس في الساعة 8.30 مساءً.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته في نسخة العام الماضي، وباعتبارها واحدة من أهم فعاليات المهرجان تعود فعالية «رحلة في عالم المذاقات» مجدداً من خلال سلسلة من تجارب الطهي المُنتقاة بعناية.

وتوفر «رحلة في عالم المذاقات» أكثر من 80 فرصة للمشاركة في فعاليتي جلسات تعلم الطهي «ماستر كلاس» أو «مائدة الطعام برفقة كبير الطهاة» اللتين تتضمنان تجارب استثنائية على يد أمهر الطهاة بعضها ينظم لمرة واحدة فقط.

ويقام أسبوع دبي للمطاعم خلال الفترة من 5 مارس إلى 14 مارس برعاية ماستر كارد من بنك رأس الخيمة، ويوفر فرصة لرواد المهرجان لتجربة أشهى المأكولات العالمية بأسعار خاصة.

يشارك في نسخة هذا العام من «أسبوع دبي للمطاعم» 36 مطعماً تقدم قوائم طعام تم تجهيزها حصرياً في مجموعة من أفضل مطاعم دبي، بما فيها خمسة مطاعم لمجموعة من أشهر الطهاة على مستوى العالم، مثل جوردون رامزي وفيكاس خانا وأكيرا باك وجريج ماجلوف وماثيو فيانا.