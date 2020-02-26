كتاب لـ«بيت الخير» يوثق 30 عاماً من العطاء

المصدر: (دبي - البيان)

أصدرت جمعية بيت الخير كتاباً جامعاً، يوثق مسيرتها في ثلاثين عاماً من العطاء والنماء، أنفقت خلالها مليارين و38 مليون درهم، ذهبت للمستفيدين مباشرة.

ويستعرض الكتاب الواقع في 247 صفحة من القطع الكبير، عناصر القوة والنجاح التي ميزت مسيرة الجمعية، لتكون متاحة لكل دارس أو طامح لتكرار هذه التجربة الخيرية، وأهمها القيادة الخيرية والإدارية، والالتزام بمتطلبات الجودة، والحصول على شهادات «الآيزو» العالمية، والإبداع والابتكار في العمل الخيري. وتضمن الكتاب كلمة في مقدمته لجمعة الماجد رئيس مجلس إدارة الجمعية، قال فيها:

«بعد أن كنا نفرح بإنفاق بضعة ملايين في العام لدعم الأسر المتعففة والفئات الضعيفة ومحدودة الدخل في المجتمع، بدأ إنفاق الجمعية ينمو ويتسع، حتى تجاوز بعد ثلاثين عاماً أكثر من ملياري درهم، منها 1.54 مليار درهم، أنفقتها الجمعية لدعم وإسعاد المحتاجين في السنوات العشر الأخيرة فقط».

وشدد الماجد على دور التعاون مع الخيرين في مسيرة الجمعية، وقدرتها على بناء شراكات ناجحة ومفيدة، وفي مقدمتها شراكة الجمعية الاستراتيجية مع هيئة آل مكتوم الخيرية، التي نجحت وأثمرت بمباركة وتوجيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، منوهاً أيضاً بالشراكة مع بنك دبي الإسلامي، مشيداً بأجواء الخير التي وفرتها القيادة الرشيدة.