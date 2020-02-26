رحيل عميد البشرية الياباني واتانابي عن عمر 112 عاماً

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

توفي الأحد الماضي رجل ياباني يبلغ من العمر 112 عامًا، رسم منذ أسبوعين كأكبر رجل في العالم.

فقد توفي أكبر رجل في العالم هذا الأحد في اليابان، عن عمر يناهز 112 عامًا ، حسبما ذكرت محافظة نيجاتا في بيان نُشر أمس الأول الثلاثاء، وفقًا لتقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية.

دخل شيتيتسو واتانابي، المولود في 5 مارس 1907، رسميًا كتاب غينيس للأرقام القياسية في 12 فبراير الجاري باعتباره أكبر رجل يعيش في العالم.

وقد كشف الأب لخمسة أطفال أن سر طول عمره هو أنه لم يغضب أبداً، بالإضافة إلى ابتسامته الدائمة، كما اعترف بشغفه للأطعمة الشهية مثل الكسترد والآيس كريم.



وفقا لسجلات المرجعية، فإن واتانابي ولد في مدينة نيجاتا، الواقعة شمال طوكيو، حيث عمل في مزارع قصب السكر في تايوان، وكذلك في القطاع الزراعي في مسقط رأسه.

يذكر أن طول العمر في اليابان، يعد واحدا من أعلى المعدلات في العالم، وقد تم الاعتراف بالعديد من مواطني الأرخبيل كعمداء للإنسانية. من بينهم جيرومون كيمورا ، الذي يعتبر الرجل الأطول عمرا ، توفي بعد وقت قصير من عيد ميلاده الـ 116 في يونيو 2013.

ومع ذلك، لا يمكن لشيتيتسو واتانابي أن يدعي لقب أنه عاش أطول وقت في جميع الأوقات. ففي يونيو 2013 ، توفي رجل ياباني آخر يدعى جيرومون كيمورا عن عمر يناهز 116 عامًا و 54 يومًا، وفقًا لما ورد في كتاب السجل.

أكبر شخص في العالم هو كين تاناكا، وهي امرأة تبلغ من العمر 117 عامًا وهي أيضًا من اليابان.

وتحتفظ الفرنسية جين لوي كاليمنت بسجل أطول عمر بشري معترف به رسميًا، حيث عاشت 122 عامًا و 164 يومًا قبل وفاتها العام 1997.