مدمن الحليب يخسر 133 كغ ويعثر على حب حياته

المصدر: إعداد- فاتن صبح

بلغ وزنه قرابة 235 كيلوغراماً فحذره الأطباء من الموت بعمر الـ40، إلا أن فيل كايس البالغ اليوم من العمر 46 عاماً قرر في 2017 تحمل مسؤوليته الصحية بعد أن شهد معاناة أمه مع السرطان، والتقى حب حياته نيكول التي عززت مثابرته على اتباع نمط حياة صحي.

وقد تمكن بالفعل من خسارة 133 كيلوغراماً، ما أكسبه ثقة كبيرة في النفس، وجعله يتذكر الماضي قائلاً: «لطالما كان وزني زائداً، وبالكاد أتذكرني غير ذلك، لاسيما أيام الجامعة التي اكتسبت خلالها الوزن سريعاً جداً».

ويشير فيل إلى عشقه للحليب حدّ الإدمان وتناوله بحدود الليترين يومياً منه بعد الوجبات السريعة التي كان يلتهمها 7 أيام في الأسبوع.

في عام 2018 التقى فيل نيكول مالهولاند، حب حياته بعد أن كان قد تخلى عن فكرة الدخول في علاقة بسبب وزنه الزائد، لكنه كما يقول: «لقاء نيكول منحني سبباً لأواظب على أسلوب حياة صحي».

وعن الحاضر يقول: «أصبح أصدقائي يمرون بجانبي في الشارع فلا يتعرفون إليّ، وأنا أفهم ذلك لأني لا أتعرف إلى نفسي بالمرآة أحياناً، إنه شعور رائع».

ومع وفاة والدته بعمر السبعين كان قد بدأ يخسر وزنه وكان مصرّاً على استبدال ليتري الحليب يومياً بالماء والعصائر الخالية من السكر.