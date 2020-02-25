كلب فقد أصحابه فتوجه إلى مركز للشرطة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ذُهل ضباط شرطة تكساس بالولايات المتحدة، عندما دخل كلب إلى مركزهم بهدوء، واضعاً قوائمه على منضدة المدخل، كما لو أنه يريد الإبلاغ عن فقدان أصحابه.

تصرف الكلب «تشيكو» لفت انتباه متابعي وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً الذين أغدقوا المديح على الكلب، بل وطالب بعضهم بتجنيده في سلك الشرطة.

وفقاً لصحيفة «ذا ميرور» البريطانية، كان الرقيب رستي مارتن أول من التقى بالكلب تشيكو، وقال إنه كان سعيداً بتقديم المساعدة له، إذ لم تكن هناك أي إشارة إلى توتر حيال وضعه إطلاقاً، موضحاً: «بدا كما لو أنه في مشوار على الطريق عبر الحي وقرر أن يزور ضباط الشرطة لينشر السعادة بينهم».

وأكد مارتن أن تشيكو حظي بـ«كثير من الحب والانتباه» في المركز، فيما كان الضباط يبحثون في قضيته، لكن مشكلة ظهرت في قضيته، عندما تبين أن اسمه غير موجود على الطوق الذي يحيط بعنقه. فأرسلت الشرطة بطلب منظمة مراقبة الحيوانات للتحقق من «الرقاقة»، لكن تشيكو قبل وصولها كان قد غادر متسللاً من مركز الشرطة دون أن يلاحظ أحد.

ويبدو أن الكلب الذكي تذكر أين يقطن أصحابه، إذ اتصل صاحبه في اليوم التالي قائلاً إن كلبه عاد إلى المنزل الذي يقع على بعد ميل من مركز الشرطة.

تعليقات كثيرة على تصرف الكلب أرسلت من أنحاء العالم. فكتبت سوزان، تقول: «أعتقد أن تشيكو كان بالتأكيد يريد التقدم بطلب عمل. انظروا إلى نظرته الثاقبة»، فردت أخرى تدعى سيليا: «أنا أوظفه!».