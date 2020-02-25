مناقشة قانون التراث الثقافي في الشارقة

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

تدارست لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة، مشروع قانون التراث الثقافي في إمارة الشارقة، والمحال إليها من المجلس لدراسته، وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية.

ترأس الاجتماع د.حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس اللجنة، وحضره من أعضاء اللجنة، كل من شريفة موسى المازمي مقررة اللجنة، وطالب علي الظهوري، وعائشة محمد بوخاطر، ود.عبد الرحمن محمد الياسي، ونبيلة علي الحمادي، وشيخة إبراهيم بن جويعد، والمستشار القانوني للمجلس، يوسف حسن آل علي، وأمين سر اللجنة، هدى الحمادي.

وتدارست اللجنة خلال اجتماعها الثاني لتدارس مشروع القانون، مختلف الرؤى، وبحثت في مختلف مواده، بعد أن أحاله رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس، استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999 م، بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.