أشجار النخيل تغني في متحف اللوفر أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

تستقبل أشجار النخيل التي تتوزع على جنبات مدخل متحف اللوفر أبوظبي، جمهور المتحف بالغناء عند الاقتراب منها، بينما يعلو صوتها أكثر عند احتضانها.

وذلك قبل أن يكتشف الزوار أن هذا الحدث ناتج عن عمل تركيبي بعنوان «حين تغني الأشجار»، تم الكشف عنه، صباح أمس، بحضور محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومانويل راباتيه مدير متحف اللوفر - أبوظبي.

ويستمر عرض العمل لغاية 7 مارس المقبل، وقد أطلق بالتعاون بين المتحف و«مسرح شاتيله»، وبدعم من مؤسسة «بلومبرغ»، ومن ابتكار شركة «أمبريليوم» للتكنولوجيا الحائزة جوائز عالمية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، وتعاونت في هذا العمل مع معهد البحوث والتنسيق الصوتي الموسيقي «إركام» والمنتجة كاترين جوكس.

في حديثها لـ«البيان» قالت عليا الشامسي، مديرة البرامج الثقافية بالإنابة باللوفر أبوظبي: «يعد هذا العمل الأول من نوعه في العالم، حيث يتكلم عن الاهتمام بالبيئة ..هو نوع من الاهتمام بالبيئة ورمزية إلى أن الشجر لها صوت ولها إحساس».

وأضافت: «اخترنا الأشجار الموجودة عند مدخل المتحف، ويبلغ عدد الأشجار التي تحدث تفاعلاً 30 شجرة.. إن المشروع يقوم على التكنولوجيا المبتكرة».

مساحة تعليمية

وقال مانويل راباتيه: يأتي العمل في إطار مهمة اللوفر أبوظبي، التي تقوم على مساحة تعليمية ومبتكرة، ليتفاعل من خلالها الزوار حول الموضوعات التي تؤثر على حياتنا جميعاً.

ومن جهتها، قالت روث ماكنزي المديرة الفنية لمسرح شاتليه: في ظل التغيير المناخي الذي نشهده اليوم، يجسد هذا العمل التركيبي من خلال التكنولوجيا الرائدة ضرورة الاستماع إلى الطبيعة وإيلائها الاهتمام الذي تستحقه.