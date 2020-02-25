«هاي أبوظبي» يفتح أبوابه باحتفالات أدبية وثقافية

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق اليوم في منارة السعديات، فعاليات مهرجان «هاي أبوظبي»، الذي يقام بالتعاون مع وزارة التسامح في الإمارات، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح؛ وبيتر فلورنس، مدير مهرجان هاي؛ وكريستينا فوينتس لاروش، المدير الدولي لمهرجان هاي.

ويفتتح المهرجان أبوابه أمام الجمهور للمشاركة في تجربة حافلة بالأجواء والفعاليات الثقافية والأدبية، والتي تحتفي بفن الكلمة والموسيقى والسينما بمشاركة نخبة متميّزة من الكتّاب والصحفيين والكوادر العلمية والمؤرخين والفنانين الحائزين جوائز عالمية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «مهرجان هاي أبوظبي هو ملتقى مجتمعي وثقافي: عربي الموضوع، عالمي الإسهامات، متنوع المشاركات ويستطيع أي شخص أن يشارك فيه، دونما تفرقة أو تمييز، ففي المهرجان مجال واسع للحرية الفكرية والتعددية، والقيم الإنسانية، وبث الأمل في المستقبل، كما تلتزم كافة فعالياته المعايير العالمية الرفيعة.

وبما أن وزارة التسامح هي المسؤولة عن تنظيم مهرجان هاي أبوظبي، فإن أهداف التسامح والأخوة الإنسانية، والحوار والتلاقي بين الحضارات والثقافات، سوف تكون موضع تركيز خاص في فعاليات المهرجان، وهناك اهتمام كبير بالنموذج الرائع للتسامح، الذي أرساه مؤسس الدولة العظيم، المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

ومن جانبه، قال بيتر فلورنس: «تنطلق اليوم فعاليات مهرجان هاي في أبوظبي أول مرة، وهو بلا شك مناسبة استثنائية تبعث على الفخر والسعادة.. تجربة فريدة نلتقي خلالها أبرز العقول الأدبية والشعرية والفكرية، للتعرف على قصصها الملهمة».