«دبي للمأكولات» يتيح استكشاف مذاقات العالم عبر «أسبوع المطاعم»

المصدر: دبي - البيان

تقدم فعالية «أسبوع دبي للمطاعم» إحدى الفعاليات الرئيسة على جدول مهرجان دبي للمأكولات، عبر شراكتها مع نخبة من أشهر مطاعم دبي، فرصة استثنائية لروادها وضيوفها لتجربة أشهى المأكولات الحصرية خلال الفترة من 5 ولغاية 14 مارس المقبل. ويمكن للجميع الاستفادة من عروض الوجبات الحصرية في «أسبوع دبي للمطاعم» والاستمتاع بألذ الأطعمة الموجودة ضمن القوائم الخاصة المعدّة حسب الطلب وبأسعار جذابة.

37 مطعماً

يشارك في نسخة هذا العام من «أسبوع دبي للمطاعم»، 37 مطعماً تقدم قوائم طعام تم تجهيزها حصرياً بإشراف أمهر الطهاة وأكثرهم حرفية في إعداد وجبات الطعام بمختلف أنواعها بمن فيهم خمسة من أشهر الطهاة على مستوى العالم، مثل: جوردون رامزي وفيكاس خانا وأكيرا باك وجريج ماجلوف وماثيو فيانا.

ويسعى «الأسبوع» لمواصلة مسيرة النجاح التي حققها في الأعوام السابقة، من خلال توسيع نطاق تجاربه هذا العام لتشمل وجبات الغداء أيضاً والتي تعد خياراً رائعاً لزملاء العمل أو الأصدقاء. وتشارك هذا العام تشكيلة واسعة من المطاعم التي توفر مختلف الخيارات.

فرصة

وفي هذا الصدد، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «كان وما زال أسبوع دبي للمطاعم واحداً من أهم فعاليات المهرجان. وتمثل العروض المُقدمة خلال الأسبوع فرصة مثالية لعدد من المطاعم الفاخرة في إمارة دبي لإثبات جودة مأكولاتها والتعريف بأفضل الوجبات المتميزة والجديدة لديها بغية الوصول لشريحة أوسع من الجمهور. وتقوم فكرة أسبوع دبي للمطاعم على تمكين جميع ضيوف المهرجان من استكشاف أنواع جديدة من المأكولات، والاستمتاع بعروض الطهي الحية».