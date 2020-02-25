«مهرجان الكتاب المستعمل» ينطلق بعد غد

المصدر: (الشارقة - وام)

تستعد مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بعد غد، لانطلاق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الكتاب المستعمل، والذي تنظمه ضمن فعاليات الشارقة عاصمة عالمية للكتاب. وبمليون نسخة كتاب ستعرض في حديقة النخيل على كورنيش بحيرة خالد حتى 29 فبراير الجاري تحت شعار «اقتنِ كتاباً.. تنرْ درباً».

وتهدف الخدمات الإنسانية من تنظيم معرض «الكتاب المستعمل» إلى تعزيز قيمة الكتاب وأهميته وتسهيل اقتنائه بأسعار رمزية بين درهمين وعشرين درهماً.

ووجه منسق عام المهرجان جهاد عبدالقادر الشكر والتقدير إلى الشركاء في تنظيم المهرجان، وإلى رعاته وشركائه الإعلاميين.