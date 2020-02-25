عمرو مصطفى لمحمد رمضان: أنت لا تعرف السلم الموسيقي من سلم بيتك

المصدر: البيان الإلكتروني

شن الملحن المصري عمرو مصطفى، هجوما حاداً على تصريحات محمد رمضان خلال حلقة الأخير على التلفزيون المصري، بأن السبب وراء الهجوم عليه الفترة الأخيرة هي حرب ممنهجة يقودها مطرب مصري شهير، وأشار إلى أن المحامي الذي تكفل بقضية الطيار الشرارة الأولى في الحرب على محمد رمضان هو محاميه.

وقال عمرو مصطفى موجهاً كلامه إلى محمد رمضان بأنه لا يعرف الفرق بين السلم الموسيقي وسلم بيته.

كان رمضان قال خلال اللقاء إن محامي مطرب كبير وراء حملة ضده لأنه موكل الطيار في ذات الوقت.

وقال مصطفى في رده على رمضان عبر حسابه على فيسبوك، بعدما نشر صورة لتعليق الشاعر تامر حسين على نفس التصريحات: “أنا رضيت تقول نمبر وان على الممثلين الساكتين عن التجاوزات بتعتك ماشي ملناش دعوه لكن عند الغناء والموسيقي بلاش علشان هتزعل الموسيقى والغناء وعمرو دياب تحديدًا خط أحمر وهو أنت بتمتهن مهنة أو ليك فيها عشان أي حد في المهنة يغير منك ويحاربك يابني أنت ماتعرفش السلم الموسيقي من سلم بيتك”.