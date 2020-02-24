بالفيديو..مصرع أمريكي في تحطم صاروخ أطلقه ليثبت أن الأرض مسطحة

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي المغامر الأمريكي المثير للجدل مايك هيوز، 64 عاماً، مصرعه في حادثة تحطم صاروخ قام بصنعه والطيران به، بولاية كاليفورنيا، لإثبات نظريته بأن الأرض ليست كروية.

و هوى هيوز من صاروخ انطلق به في صحراء موهافي بولاية كاليفورنيا ليلتقط صورا للأرض يثبت بها أنها مسطحة، بعد أن حدث عطل للصاروخ.

وعلى الرغم من أن الارتفاع الذي كان يطمح إليه هيوز وهو 40 ألف قدم، يمكن تحقيقه عبر طائرة ركاب عادية، إلا أه أصر أن تكون التجربة من إعداده بكاملها، وأن لا يعتمد إلا على نفسه في نجاحها، باستثناء أن برنامجا تابعا لقناة Science Channel كان يقوم بالتصوير ومتابعة عملية الإطلاق للتأكد من نتائجها، فإذا به يتأكد من مقتل صاحبها ونعيه في بث حي ومباشر على الشاشة الصغيرة، حسب موقع "العربية نت".

وأصدرت شرطة مدينة San Bernadino في كاليفورنيا، بيانا بما حدث، من دون أن تذكر فيه اسم مايك هيوز، بل قالت فقط إن شخصا قتل بسقوط صاروخ في الثانية بعد ظهر السبت في بادية مجاورة لبلدة Barstow الواقعة إلى الشمال الغربي من سان برناردينو.