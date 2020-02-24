مجلس ضاحية حياوة يستذكر الراحل أحمد راشد

المصدر: خورفكان - البيان

استضاف مجلس ضاحية حياوة التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى في مقره بمدينة خورفكان ندوة ثقافية نظمها المجلس البلدي لمدينة خورفكان تناولت حياة الأديب أحمد راشد بن ثاني.

حضر الندوة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي بمدينة خورفكان، وسلطان يعقوب المنصوري مدير الديوان الأميري بخورفكان وعبدالله سليمان الكابوري مدير إدارة شؤون المجالس بدائرة شؤون الضواحي والقرى، إلى جانب حضور عدد من الأدباء والشعراء وأهالي الضاحية.

تحدث في الندوة كل من الدكتور عبدالله المغني وأحمد العسم، حيث أشارا من خلال محاور الندوة إلى أن أحمد راشد بن ثاني يمثل تاريخاً حياً، فهو من مواليد حي المديفي بمدينة خورفكان عام 1962م، وتوفي عام 2012م، ويعد من أبرز الشعراء والباحثين في التراث، كما أنه كاتب مسرحي.