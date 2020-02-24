القاسم: محمد بن راشد نموذج استثنائي في القيادة والإدارة

المصدر: دبي - البيان

أعرب معالي د. حنيف حسن القاسم، عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، عن تقديره واعتزازه بالدور الريادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيداً برؤيته الثاقبة والشاملة التي استطاعت تحويل التحديات والطموحات إلى فرص واعدة، مترجمةً واقعاً حافلاً بالمبادرات والإنجازات في جميع مجالات الحياة الإنسانية بمختلف دول العالم.

وأكد القاسم، خلال تلقيه نسخة من كتاب «الشيخ الرئيس التنفيذي - الرؤية والإنجاز في مسيرة محمد بن راشد» من مؤلف الكتاب د. يسار جرار، أن تجربة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، باتت تمثل نموذجاً عالمياً في التطوير والتحديث، مشيراً إلى تميز قيادة الدولة وحكمتها. وأضاف القاسم، إن القيادة الرشيدة تحرص دائماً على نشر الأمن والاستقرار، وأن تظل الدولة مقصداً للعقول الواعية التي تنشد التميز والإبداع، مشيراً إلى أن دبي أصبحت حديث العالم لتفردها وتميزها في تقديم خدماتها المتنوعة وبيئتها الجاذبة للاستثمار والسياحة وفرص العمل.

وثمّن د. حنيف القاسم جهد مؤلف الكتاب في توثيق مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المتميزة والحافلة بالإنجازات التنموية، إضافة إلى رصده الخصائص القيادية التي انعكست على النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، والتي تشكّل امتداداً لمسيرة البناء التي بدأها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما أرساه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، خلال المرحلة المبكرة في مسيرة النهضة الوطنية.