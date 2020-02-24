«نادي الإمارات» يستضيف الملتقى الآسيوي 2020

المصدر: دبي - البيان

يستضيف نادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم بدبي، خلال الفترة من 6 ـ 11 نوفمبر المقبل، فعاليات الملتقى العلمي الآسيوي التابع للمنظمة العالمية لشغل أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا، الذي ينعقد تحت عنوان «تواصل العقول لصنع المستقبل»، حيث يتزامن مع فعاليات إكسبو دبي 2020.

وقد عقد اجتماع تنسيقي بين الندوة والمكتب الإقليمي الآسيوي حضره بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة والدكتور عيسى البستكي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي والمهندسة مريم بن ثاني نائب رئيس النادي وجمال الخياط المدير المالي وم. أشرف مدير النادي، والمهندس عدنان المير نائب رئيس المنظمة والمهندس داود الأحمد أمين عام المكتب الآسيوي.

ومن المتوقع أن يشارك في الملتقى 400 شاب من منتسبي أندية ومراكز العلوم بآسيا، إضافة لأعضاء المكتب التنفيذي الإقليمي، وممثلي المنظمة العالمية والرئيس الفخري للمنظمة رئيس مجلس الإدارة.