وجهات «إعمار» تحتفي بالعيد الوطني الكويتي

المصدر: دبي - البيان

يحتضن وسط مدينة دبي، على نحو خاص، وبقية أرجاء المدينة، حزمة من الفعاليات الترفيهية، بمناسبة حلول العيد الوطني الكويتي، في لفتة ترحيب من «إعمار» بالأشقاء الكويتيين خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أعدت لمن يأمل في قضاء عطلة الأسبوع في دبي، خيارات خاصة، لتكون زيارتهم لدبي وإقامتهم فيها مع أفراد العائلة، تجربة لا تنسى.

يمكن للضيوف القادمين، اختيار إحدى وجهات الضيافة التابعة لإعمار في مختلف أرجاء المدينة، حيث تقدّم للمواطنين الكويتيين رصيداً فندقياً يصل إلى 70 دولاراً للشخص البالغ، وذلك لكل إقامة من 20 إلى 29 فبراير. فيما يمكن للصغار تحت 12 سنة الإقامة مجاناً. كما سيحظى الضيوف الكويتيون القادمون لزيارة دبي، بتذاكر ترفيهية مجانية لزيارة فيرتشوال رياليتي بارك، ودبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية.