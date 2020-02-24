محمد رمضان: هاني شاكر لا يملك منعي من الغناء

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الفنان المصري، محمد رمضان، إن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، لا يحق له منعه من الغناء، قانونياً، مشيراً إلى أن القرار بيد نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف رمضان في لقاء على التلفزيون المصري «أنا عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية، ولا يحق لهاني شاكر نقيب الموسيقيين أن يمنعني من الغناء، وذلك وفقًا للقانون، وقانونيًا منعي من الغناء يعود لنقابة المهن التمثيلية».

كما طالب رمضان، بضم مُطربي المهرجانات إلى نقابة المهن الموسيقية، مشيراً إلى أن لهم جمهوراً كبيراً ويجب أن يدخلوا النقابة تحت بند شعبة المهرجانات.

وكان هاني شاكر قد أعلن في تصريحات صحفية سابقة، أنه لن يعطي محمد رمضان تصريحًا للغناء مرة أخرى.

وأصدر نقيب المهن الموسيقية في وقت سابق قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، لعدم استبدال الألفاظ غير اللائقة بأغنية «بنت الجيران».

اقرأ أيضا: