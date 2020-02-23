(فيديو) بعد أن مسحت هبّة العالم دموعه.. صغير أستراليا يلج عالم التمثيل

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أن شغل الاعلام الإلكتروني العالمي في اليومين السابقين، أظهر الطفل الأسترالي كوادن بايلز البالغ من العمر 9 سنوات، والذي يعاني من التقزم ويتعرض لمضايقات من زملائه في الفصل، أنه يتمتع بمواهب تمثيلية، ما قاده إلى التسجيل في وكالة للتمثيل الفكاهي.

وقد كشف كوادن النقاب عن موهبته في صفحة على الانترنت https://www.starnow.com.au/quadenbayles، كما ذكر أنه يعيش في بريسبان، لكنه يحب السفر كثيرا.

ويضيف أنه يحب أن يُضحك الناس ويستمتع أيضًا بالوقوف أمام الكاميرا.

وينشط الطفل الصغير على صفحة في فيسبوك من إنشاء والدته، حيث يقوم بمشاركة فيديوهات عادة ما يكون هو بطلها، ومنها هذا الفيديو.

وكان كوادن بايلز لقي مساندة من جميع انحاء العالم مادية ومعنوية بعد ان نشرت والدته فيديو يظهر فيه وهو يزدري سخرية زلائه في المدرسة به، مفصحا انه يريد الانتحار.

وقد جمع من هذه الهبة حوالي ربع مليون دولار بحسب قناة (cnews).