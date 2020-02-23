«زايد للكتاب» تعلن قوائمها القصيرة في «الشاب» و«الطفل» و«الآداب»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة القصيرة في فروع «المؤلف الشاب» و«أدب الطفل والناشئة» و«الآداب» في دورتها الرابعة عشرة، حيث اشتملت قائمة المؤلف الشاب على ثلاثة أعمال تم اختيارها من بين 11 عملاً من القائمة الطويلة، وكذلك اشتملت القائمة القصيرة لفرع أدب الطفل والناشئة على ثلاثة أعمال تم اختيارها من أصل 13 عملاً من القائمة الطويلة، فيما شهد فرع الآداب اختيار ثلاثة أعمال من تونس وسوريا ومصر من أصل 13 عملاً أيضاً.

تضم القائمة القصيرة لفرع الآداب رواية «أرواح صخرات العسل» للكاتب ممدوح عزام من سوريا، الصادرة عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع بالشراكة مع دار سرد للنشر، 2018.

وديوان «بالكأس ما قبل الأخيرة» للشاعر منصف الوهايبي من تونس، الصادر عن دار مسكيلياني للنشر، 2019، ومتوالية قصصية بعنوان «مأوى الغياب» للكاتبة منصورة عز الدين من مصر، الصادرة عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع بالشراكة مع دار سرد للنشر2018.

المؤلف الشاب

تضم القائمة القصيرة لفرع المؤلف الشاب رواية واحدة ودراستين، وهي: رواية «كل الأشياء» للكاتبة بثينة العيسى من الكويت، الصادرة عن الدار العربية للعلوم «ناشرون»، 2017، ودراسة «علم الكلام الإسلامي في دراسات المستشرقين الألمان - يوسف فان إس أنموذجاً» للباحث حيدر قاسم مطر التميمي من العراق، الصادرة عن دار الروافد الثقافية «ناشرون»، وابن النديم للنشر والتوزيع، 2018، ودراسة «المحاورة في أدب أبي حيّان التوحيدي: دراسة في خصائص التفاعل التواصلي، الأدب المجلسي في مدونات التوحيدي» للباحثة منال بنت صالح بن محمد المحيميد من المملكة العربية السعودية، الصادرة عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، 2019.

أمّا فرع أدب الطفل والناشئة، فتضم القائمة القصيرة كلاً من قصة «نزهتي العجيبة مع العمّ سالم» للكاتبة نادية النجار من دولة الإمارات العربية المتحدة، الصادرة عن دار الساقي للنشر، 2019، وقصة «الفتاة الليلكية» للكاتبة ابتسام بركات من فلسطين، الصادرة عن مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، 2019، وقصة «ساقي الماء» للكاتبة مريم صقر القاسمي من دولة الإمارات العربية المتحدة، الصادرة عن دار الهدهد للنشر والتوزيع، 2019.

مشاركة كبيرة

يذكر أنّ فرع المؤلف الشاب استقبل 498 مشاركة هذا العام، وفرع الآداب استقبل 438 عملاً، بينما استقبل فرع أدب الطفل والناشئة 205 مشاركات.

وستقوم الجائزة بالإعلان عن القوائم القصيرة لفروعها الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.