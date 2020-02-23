القرية العالمية تحتفي باليوم الوطني الكويتي على وقع إبداعات «ميامي»

المصدر: دبي - البيان

شهد المسرح الرئيس في القرية العالمية، مساء أول من أمس، حفلاً استثنائياً، بمناسبة اليوم الوطني الكويتي، أحيته فرقة ميامي، بمجموعة من أروع أعمالها، وسط تفاعل استثنائي من الحاضرين، الذين استمتعوا بالأغاني المتنوعة للفرقة الكويتية، وشهد المسرح تفاعلاً استثنائياً، عندما غنت الفرقة «شيلوها شيلة»، التي لاقت نجاحاً استثنائياً على امتداد العالم العربي. وقد تم نشر تفاصيل الحفل من قبل الضيوف، على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وأدت الفرقة الكويتية باقة من أروع أغانيها القديمة والجديدة، خاصة أغنيات «صبوحة» و«يا بويا» و«بستانس»، وغيرها من الأغاني الوطنية والتراثية. وشهد الحفل مشاركة آلاف الضيوف، الذين استمتعوا بالعديد من الفعاليات الترفيهية.

تجارب ترفيه

ويزور القرية العالمية سنوياً الملايين من المواطنين والمقيمين والسياح، للتعرف إلى تجارب الترفيه والتسوق والطعام المميزة، التي توفرها أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة. كما تنظم القرية العالمية حفلات موسيقية كل يوم جمعة، عند الساعة 9 مساءً، يحييها نجوم عالميون من الشرق الأوسط وآسيا والعالم، وذلك في إطار التزامها بتقديم تجارب استثنائية لا تنسى للضيوف.