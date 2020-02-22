باسم سمرة يكشف حقيقة اعتدائه على محمد رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري باسم سمرة حقيقة اعتدائه على محمد رمضان في مقطع فيديو انتشر أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى سمرة وجود أي ضغينة، أو أي شيء شخصي بينه وبين الفنان، محمد رمضان، بعد تداول فيديو وهو يدفع رمضان، أثناء تأديته أغنية "إنساي" في أحد الأفراح.

وأوضح سمرة حقيقة الأمر بقوله " كل ما في الأمر أننا حضرنا فرحا، مليئاً بالناس، الذين اندفعوا ليسلموا علينا، ورمضان كان يغنّي، ومع الزحمة حدث تدافع ليس أكثر، لكن بالتأكيد لم أدفعه، وكل ما يتردد بهذا المعنى كلام فاضي".