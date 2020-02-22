مصر.. مليون جنيه تعويض لزوجة أصيبت بالإيدز من زوجها

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة مصرية بتعويض سيدة بمبلغ مليون جنيه مصري بعد إصابتها بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) من زوجها.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فإن الحكم صدر عن محكمة مدني كلى أبو حمص في محافظة البحيرة، شمالي القاهرة، ويمنح الزوجة وهي في العقد الثاني من عمرها، التعويض لإصابتها بالإيدز من زوجها الذي كان يعرف بإصابته بالمرض ولم يعلمها بذلك.

وذكرت الصحيفة أن الزوجة اكتشفت إصابتها بالإيدز أثناء متابعتها للحمل مع أحد الأطباء، عقب إجراءها للتحاليل الطبية اللازمة.

وبعدها اكتشفت الزوجة أن زوجها يتعاطى أدوية لعلاج الإيدز، وعلمت أنه كان يعالج من المرض من قبل زواجها، وتزوجها وهو يعلم بحقيقة مرضه.

ونقلت الصحيفة عن محامي الزوجة، قوله إنه قدم للمحكمة إفادة من الإدارة المركزية للشؤون الوقائية ومديرية الصحة بالإسكندرية، تفيد أن المدعى عليه يحمل فيروس الإيدز قبل الزواج من موكلته.

وأشار المحامي إلى أن ما دفع الزوجة لرفع دعوى التعويض، هو أن الزوج رفض دفع مبلغ 750 جنيها شهريا تكاليف علاجها حسبما حكمت به جلسة عرفية بين الأسرتين.