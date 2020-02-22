شيراز العتيري وزيرة للثقافة في تونس

المصدر: (تونس - البيان)

بعد أيام من حصولها على جائزة شخصية العام العربية السينمائية من مركز السينما العربية وهوليوود ريبورتر، أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ عن تعيين شيراز العتيري وزيرة للثقافة في تشكيل حكومته.

شيراز العتيري هي المديرة العامة السابقة للمركز الوطني للسينما والصورة في تونس، قدمت العديد من الإسهامات للسينما التونسية خلال السنوات الثلاث التي تولت فيها هذا المنصب منذ 2017 وحتى نوفمبر 2019.

إذ أسست برنامج سنتو للتعاون المشترك الذي يركز على تطوير مشروعات الأفلام العربية والأفريقية في مرحلة التأليف، كما يروّج لعمليات الإنتاج المشترك بين دول المغرب العربي ودول أفريقيا التي تقع جنوب الصحراء الكبرى.

وأنشأت أيضاً منصة الفيلم العربي ضمن فعاليات مهرجان منارات التي تدعم عمليات الإنتاج السينمائي لمشاريع أفلام المخرجين العرب الصاعدين.

كما تمتلك شيراز خبرة طويلة في مجال التكنولوجيا، إذ حصلت على الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي بتخصص نظم معلومات وتنقيب البيانات من المدرسة الوطنية للعلوم الإعلامية في عام 2004، وفي الفترة من 2006 حتى 2011 ترأست المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة. أثرت خلفيتها في دراسة علوم الحاسب الآلي على شغفها تجاه السينما، فأطلقت منصة قرطاج ديجيتال.